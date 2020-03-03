ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе: где было "жарко"

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 2 марта, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военнослужащих ранены, еще трое – получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращение огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано семь обстрелов:

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рядом с Марьинкой и Опытным стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Красногоровки ударили из ствольной артиллерии калибра 152 мм – 2 снаряда и 3 мины – с миномета калибра 120 мм;

в районе Авдеевки велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новомихайловкой стреляли из миномета калибра 120 мм – 6 мин, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил шесть обстрелов:

дважды вблизи Орехово стреляли из 120-мм миномета – 10 мин и совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

дважды в районе Новотошковского ударили из миномета калибра 120 мм – 31 мина;

дважды неподалеку Крымского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, боевики ударили по Красногоровке из миномета калибра 120 мм. Из-за разрыва мины возле дома взрывной волной выбило оконные стекла. Их осколки ранили местную жительницу – женщине уже помогли медики.

В тренде На Донбассе боевики устроили 11 обстрелов: в рядах ВСУ серьезные потери

"Вчера, 02 марта, в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, трое – боевое поражение", – рассказали в ООС.

Отметим, что, по подтвержденным данным потери боевиков за последние два дня оставили: убиты – четыре человека, раненные и травмированные – 2 человека. Также было уничтожено две единицы вооружения и военной техники.

Напомним, 1 марта боевики 11 раз ударили по позициям ВСУ на Донбассе. Тогда один военнослужащий погиб, пять ранены и еще два – получили боевые травмы.

Кроме того, недавно на Донбассе украинские военные подавили огневую точку боевиков.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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