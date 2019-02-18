ВСУ уничтожили четырех диверсантов, одного взяли в плен: подробности боя
Боевики попытались подойти к позициям украинских военных, но были достойно встречены – враг понес серьезные потери
Украинские спецназовцы отбили атаку вражеской разведывательно-диверсионной группы на Донбассе и уничтожили четырех боевиков. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Отмечается, что группа Сил специальных операций, которая входит в состав Объединенных сил, сегодня, 18 февраля, захватила в плен боевика российских оккупационных войск.
"Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил. Четыре диверсанта были уничтожены, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, вчера, 17 февраля, украинские военные отбили штурм боевиков на Светлодарском направлении. В результате боестолкновения был также захвачен в плен боевик, которого сразу отправили на допрос.
В то же время о потерях стало известно и в рядах украинской армии. Так, кадровый военный ВСУ попал в плен боевиков. Им оказался боец 128-й бригады Игорь Мирончук. Военные отметили, что боевики записали и смонтировали с целью пропаганды видео, на котором фигурирует украинский пленный.
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