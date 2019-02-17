Украинские военные отбили штурм боевиков на Светлодарском направлении
Одного из оккупантов взяли в плен, сейчас его допрашивают сотрудники соответствующих подразделений ООС
Сегодня, 17 февраля, на Светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, враг предпринял попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать украинские позиции.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил (ООС) в соцсети Фейсбук в воскресенье.
"Хорошо организованная служба украинских защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить вражеские намерения. Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен. Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.
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А за несколько часов до этого пророссийские боевики обстреляли в районе поселка Майское автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета в направлении Доломитное-Майское.
"Выпущенная боевиками граната попала в землю примерно в одном метре от левого борта автомобиля, на котором присутствует логотип СЦКК. Чудом удалось избежать повреждения автомобиля и ранения людей, находившихся внутри", - сообщает штаб ООС.
Ранее стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцами Вооруженных сил Украины прямым попаданием выстрела ракетного комплекса "Корсар" была уничтожена пулеметная точка оккупантов.
Также мы писали о том, что 15 февраля пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Подразделения ВСУ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
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