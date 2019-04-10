"Враг играет с огнем": появилось видео пылающих позиций боевиков

Воины ООС на днях так "отработали" боевиков, что у них до сих пор горят укрытия

Скриншот.

"Враг играет с огнем": появилось видео пылающих позиций боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d9b/652/5cad9b65200af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d9b/652/5cad9b65200af.jpg 2019-04-10T10:26:00+03:00 Донбасс Воины ООС на днях так «отработали» боевиков, что у них до сих пор горят укрытия

Позиции боевиков в районе Ясиноватской развязки продолжают пылать после того, как там хорошенько поработали украинские военные. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", показав соответствующее видео.

"Ясиноватская развязка продолжает днем и ночью почему-то гореть ... Скорее всего, боевики меры безопасности нарушают и играют с огнем", – "потроллил" врага "Штирлиц".

Напомним, на днях мы писали, как ВСУ уничтожили позиции врага в районе Ясиноватской развязки. Как рассказывал "Штирлиц", оккупанты решили восстановить свои ранее уничтоженные позиции в районе Ясиноватской развязки, но их ждал "сюрприз".

Также Анатолий Штефан показывал видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.

А тем временем, как сообщали сегодня в штабе Объединенных сил, 9 апреля пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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