"Враг играет с огнем": появилось видео пылающих позиций боевиков
Воины ООС на днях так "отработали" боевиков, что у них до сих пор горят укрытия
Позиции боевиков в районе Ясиноватской развязки продолжают пылать после того, как там хорошенько поработали украинские военные. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", показав соответствующее видео.
"Ясиноватская развязка продолжает днем и ночью почему-то гореть ... Скорее всего, боевики меры безопасности нарушают и играют с огнем", – "потроллил" врага "Штирлиц".
Напомним, на днях мы писали, как ВСУ уничтожили позиции врага в районе Ясиноватской развязки. Как рассказывал "Штирлиц", оккупанты решили восстановить свои ранее уничтоженные позиции в районе Ясиноватской развязки, но их ждал "сюрприз".
Также Анатолий Штефан показывал видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.
А тем временем, как сообщали сегодня в штабе Объединенных сил, 9 апреля пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.
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