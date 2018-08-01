ВСУ на Донбассе жестко ответили на обстрелы боевиков: стали известны потери врага

Сегодня, 08:32

За прошедшие сутки противник устроил 36 обстрелов украинских позиций

Фото: Getty
Фото: Getty

На протяжении минувших суток 31 июля боевики на Донбассе устроили 36 обстрелов украинских позиций, однако тяжелых вооружений не применяли. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Оккупанты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки", – заявили военные.

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В результате обстрелов один украинский воин был ранен. В то же время, по данным разведки, ответным огнем ВСУ двое оккупантов были уничтожены и еще шестеро ранены.

Напомним, что за предыдущие сутки, 30 июля, боевики совершили 40 обстрелов украинских позиций, в результате которых трое бойцов ВСУ получили ранения.

А 29 июля боевики 30 раз атаковали позиции украинской армии, получая адекватный ответ.

Также стоит напомнить, что командующий операцией Объединенных сил генерал Сергей Наев рассказал об итогах трех месяцев операции.   
Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы
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"Сегодня"

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