ВСУ на Донбассе жестко ответили на обстрелы боевиков: стали известны потери врага

На протяжении минувших суток 31 июля боевики на Донбассе устроили 36 обстрелов украинских позиций, однако тяжелых вооружений не применяли. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Оккупанты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки", – заявили военные.

В результате обстрелов один украинский воин был ранен. В то же время, по данным разведки, ответным огнем ВСУ двое оккупантов были уничтожены и еще шестеро ранены.

Напомним, что за предыдущие сутки, 30 июля, боевики совершили 40 обстрелов украинских позиций, в результате которых трое бойцов ВСУ получили ранения.

А 29 июля боевики 30 раз атаковали позиции украинской армии, получая адекватный ответ.

Также стоит напомнить, что командующий операцией Объединенных сил генерал Сергей Наев рассказал об итогах трех месяцев операции.