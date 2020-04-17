Вырванные деревья и оборванные провода: что натворила непогода в Славянске (фото)

Аварийные случаи произошли более чем на 30 улицах

В Славянске Донецкой области работники коммунальной службы ликвидируют последствия непогоды. Сильный порывистый ветер вырывал деревья, рвал электросети. Об этом сообщают Славянские ведомости.

Отмечается, что вечером и ночью 16 апреля в результате шквалистых порывов ветра произошли аварийные случаи более чем на 30 городских улицах. Упали деревья по ул. А.Тихого, пер. Андреевском, оборваны кабели сети электроснабжения по ул.Королева, ул. Подгорной, ул. Я. Мудрого, ул.Волжской, ул. Можайской и др.

Кроме того, на улице 5 июля произошло возгорание в результате замыкания оборванного кабеля сети электроснабжения.

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Коммунальщики уже начали работу над восстановлением объектов.

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Напомним, в Украине из-за сильного ветра без электроснабжения остались 155 населенных пунктов.

Кроме того, 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Это обернулось для города нерадостными последствиями: в нескольких дворах на машины рухнули деревья, с одного дома ветер сорвал часть крыши, а на другом – сломал вентиляционную трубу.

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Также в Киеве уже второй день ощущается сильный запах гари. Причиной задымленности, по данным столичных властей, являются пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, а также северо-западный ветер. При этом в Минздраве же говорят, что причиной смога в Киеве является сжигание сухой травы и мусора на территории частных домовладений.

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