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Взрывы в центре Донецка: в ОБСЕ рассказали новые подробности

Сегодня, 11:35

По данным ОБСЕ, взрывы прогремели недалеко от штаб-квартиры миссии наблюдателей

Патруль ОБСЕ
Патруль ОБСЕ. Фото: Facebook
Взрывы в центре Донецка: в ОБСЕ рассказали новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/96c/3ea/5c596c3ea31c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/96c/3ea/5c596c3ea31c7.jpg Донбасс По данным ОБСЕ, взрывы прогремели недалеко от штаб-квартиры миссии наблюдателей

Причиной взрывов в центре Донецка, которые произошли 18 февраля недалеко от места проживания наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и "правительственного квартала" так называемой "ДНР", стали взрывные устройства неустановленного типа.

Как сообщили на официальном сайте СММ ОБСЕ, утром 18 февраля, около 08:00 двое сотрудников СММ, стоя перед местом базирования ОБСЕ на бульваре Пушкина, услышали по меньшей мере два взрыва ориентировочно за 100-150 метров.

Позже команда наблюдателей зафиксировала в этом районе две свежие воронки диаметром около 70 см примерно за 100 и 300 метров на юг от места базирования Миссии.

По данным ОБСЕ, рядом с первой воронкой наблюдатели заметили повреждения крыши газораспределительной станции, а еще через несколько метров – повреждение на стенах многоэтажки.

"По оценке СММ, повреждения в обоих указанных местах образовались в результате срабатывания бескорпусных взрывных устройств неустановленного типа", - говорится в сообщении.

Также в ОБСЕ отметили, что общая ситуация безопасности в городе существенно не изменилась.

Напомним, ранее жители Донецка сообщили о двух взрывах, которые произошли в центре города и на окраине: "Есть информация о взрыве автомобиля "Мерседес" возле Южного автовокзала, там двое погибших и четверо пострадавших, – писали дончане. – Еще, говорят, взрыв на улице Бахметьева 6-б, возле кафе "СССР" на Текстильщике".

Также мы сообщали о том, что в центре Донецка, оккупированного боевиками "ДНР" и российскими военными, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадал один человек. 

Также мы сообщали, что в центре Донецка в одной из пятиэтажек прогремел взрыв. Как сообщили дончане, инцидент произошел по улице Красноармейской, неподалеку от Дворца спорта "Шахтер" и горбольницы № 5. Пострадали пять человек.

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Тег обсе, Донецк, взрывы

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