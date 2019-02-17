Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Команда Миссии была вынуждена срочно покинуть район блокпоста

Фото: AFP

Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9bc/443/5c69bc443e33d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9bc/443/5c69bc443e33d.jpg 2019-02-17T21:45:00+02:00 Донбасс Команда Миссии была вынуждена срочно покинуть район блокпоста

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстрелах незаконными вооруженными формированиями (НВФ) на Донбассе беспилотных летательных объектов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

"Военные преступники российско-террористических войск обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ над участком разведения в районе Золотого. Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе продолжают нагло и грубо препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ", - сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Как отмечается, по данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ от 16 февраля 2019 года, наблюдатели Миссии 15 февраля находились на блокпосту незаконных вооруженных формирований на южной окраине района разведения Золотое. Международные наблюдатели сообщили боевикам о том, что БПЛА СММ, который совершал полет в данном районе, управляется из другого места.

"Но, несмотря на это предупреждение, пятеро вооруженных боевиков, которые находились на блокпосту, примерно в десяти метрах от наблюдателей СММ, начали стрелять из своих автоматов по БПЛА СММ. В направлении беспилотного летательного аппарата, который перемещался к югу от блокпоста на высоте примерно 300 метров, оккупанты сделали около 60 выстрелов", – сказано в сообщении.

Читайте также Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на Донбассе десятки танков боевиков

В информации отмечается, что боевики прекратили обстрелы БПЛА после очередного подчеркивания международных наблюдателей о том, что беспилотник принадлежит им.

"БПЛА СММ не пострадал. Но команда Миссии была вынуждена срочно покинуть район блокпоста", – говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Ранее на Донбассе боевики в очередной раз "заглушили" беспилотник ОБСЕ. Инцидент произошел недалеко от города Иловайск. Такие действия свидетельствуют о том, что руководству оккупантов есть что скрывать, считает украинской сторона в СЦКК.

А тем временем наблюдатели продолжают фиксировать скопление техники оккупационных войск – ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе гаубицы и танки боевиков неподалеку от Донецка и Луганска.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.