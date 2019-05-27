ВСУ под Горловкой уничтожили огневую точку боевиков: появилось видео

Военнослужащие 53-й бригады отомстили за своего бойца, который был ранен с той же позиции врага

Фото: Минобороны Украины

Украинские военные уничтожили огневую точку боевиков под Горловкой, из которой регулярно совершались обстрелы. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, украинские военные отомстили за своего бойца, которого противник ранил именно с этой позиции.

"Окраина оккупированной Горловки. Пехота 1-го батальона 53-й бригады была вынуждена точно насыпать в ответ. Было за что. При обстреле вот именно с того самого места, которое горит, получил ранение наш боец из разведывательной роты. Чтобы подавить огонь противника, пехоте пришлось в ответ отработать сначала с КПВТ (крупнокалиберный пулемет), а после точно из СПГ (станковый противотанковый гранатомет)", – написал Мысягин.

Как сообщал штаб Объединенных сил, 26 мая боевики трижды обстреливали позиции ВСУ. Оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, но получили "ответку" и понесли потери.

Также мы писали, как батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожила вражеский штаб на Светлодарской дуге. Результат атаки смотрите на видео:

Видео: AZOV media

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