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Развращение ребенка в Харьковской области: 67-летнему педофилу выдвинули новые обвинения

Сегодня, 16:23

Мужчине также инкриминируется распространение детской порнографии

Полиция задержала педофила
Полиция задержала педофила. Фото: Facebook
Развращение ребенка в Харьковской области: 67-летнему педофилу выдвинули новые обвинения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f02/0e0/5c3f020e09836.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f02/0e0/5c3f020e09836.jpg Харьков Мужчине также инкриминируется распространение детской порнографии

Подозреваемому в развращении девятилетней девочки в Купянске выдвинули новые обвинения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, прокуратура утвердила обвинение в изготовлении и распространении детской порнографии и растлении малолетних (ч. 4 ст. 301, ч. 2 ст. 156 УК Украины) 67-летнему жителю Купянска.

Как рассказал заместитель руководителя Изюмской местной прокуратуры Александр Михалик, мужчине также инкриминируется незаконное лишение свободы малолетнего и еще один эпизод насилия (ч. 2 ст. 146, ч 2 ст. 156 УК Украины). Это производство уже слушается в Купянском горрайонном суде.

В прокуратуре напомнили, что подозреваемого задержали в июне прошлого года. По данным следствия, пенсионер развращал девятилетнюю девочку.

Ребенок воспитывался в семье с трудным материальным положением, поэтому мужчина легко наладил с ней дружеские отношения, покупая девочке продукты. Пользуясь доверием малолетнего, он неоднократно приглашал ее к себе в гости под предлогом просмотра мультфильмов и возможности поиграть в компьютерные игры. Во время одного из таких визитов злоумышленник также совершил развратные действия в отношении ребенка. После этого, чтобы девочка ничего не рассказала взрослым, он закрыл ее в подсобном помещении котельной, где работал мастером.

Без еды и возможности справить физические потребности ребенок находился под замком несколько часов. При этом все время, которое девочка провела в руках извращенца, ее искала мать. Об исчезновении ребенка женщина сообщила правоохранителям, которые и нашли ребенка.

Как выяснило следствие, ранее мужчина развращал также старшую сестру потерпевшей. Кроме того, он занимался изготовлением и распространением детской порнографии. С этой целью злоумышленник под различными предлогами приглашал к себе малолетних девочек из малообеспеченных семей и фотографировал их обнаженными. Эти фото подозреваемый хранил в своем компьютере и распространял за деньги.

В настоящее время установлено как минимум три ребенка, которые стали жертвами извращенца, и около 30 эпизодов преступных действий в плане запрещенных "фотосессий".

Пенсионер уже имел судимость за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. По требованию прокуратуры он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних детей

Напомним, в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

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Тег педофил, изнасилование, развращение

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