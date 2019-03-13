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Автомобиль снес стелу АЗС в Харькове: видео момента аварии

Сегодня, 16:10

Водитель авто получил травмы и был доставлен в больницу

Автомобиль снес стелу АЗС в Харькове: видео момента аварии Харьков Водитель авто получил травмы и был доставлен в больницу

Сегодня в 10 утра на улице Клочковской-317А автомобиль Volkswagen Polo врезался в стелу заправочной станции и перевернулся. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель авто получил травмы и был доставлен в больницу. 

В обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа. 

Видео момента ДТП было опубликовано в соцсетях.

Напомним, в Тернопольской области произошло лобовое столкновение легковушек ВАЗ и Toyota. После ДТП в реанимацию попали водители двух автомобилей. Жуткая авария произошла 11 марта на трассе Тернополь-Львов. Как выяснилось, ВАЗ выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать грузовик. Но маневр водителю не удался – навстречу ехала иномарка. Момент столкновения автомобилей снял видеорегистратор.

Ранее мы писали, что в Киеве пьяный водитель врезался в заправку. Мужчина пытался убежать с места аварии, но его до приезда сотрудников полиции задержали свидетели. Пьяный водитель сопротивлялся: у одного из свидетелей разбит нос.

Также напомним, что в Одессе на углу улиц Приморской и Военного спуска автомобиль столкнулся с газовой заправкой. В результате прогремели два взрыва и автомобиль загорелся.

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Тег авария, ДТП, АЗС, заправка

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