Автомобиль снес стелу АЗС в Харькове: видео момента аварии
Водитель авто получил травмы и был доставлен в больницу
Сегодня в 10 утра на улице Клочковской-317А автомобиль Volkswagen Polo врезался в стелу заправочной станции и перевернулся.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель авто получил травмы и был доставлен в больницу.
В обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа.
Видео момента ДТП было опубликовано в соцсетях.
Напомним, в Тернопольской области произошло лобовое столкновение легковушек ВАЗ и Toyota. После ДТП в реанимацию попали водители двух автомобилей. Жуткая авария произошла 11 марта на трассе Тернополь-Львов. Как выяснилось, ВАЗ выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать грузовик. Но маневр водителю не удался – навстречу ехала иномарка. Момент столкновения автомобилей снял видеорегистратор.
Ранее мы писали, что в Киеве пьяный водитель врезался в заправку. Мужчина пытался убежать с места аварии, но его до приезда сотрудников полиции задержали свидетели. Пьяный водитель сопротивлялся: у одного из свидетелей разбит нос.
Также напомним, что в Одессе на углу улиц Приморской и Военного спуска автомобиль столкнулся с газовой заправкой. В результате прогремели два взрыва и автомобиль загорелся.
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