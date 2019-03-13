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В Ровенской области грузовик раздавил легковушку: погиб водитель

Сегодня, 12:10

Тело погибшего из покореженного авто доставали спасатели

Фото: Нацполиция
В Ровенской области грузовик раздавил легковушку: погиб водитель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d6/caa/5c88d6caaafdf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d6/caa/5c88d6caaafdf.jpg Запад Тело погибшего из покореженного авто доставали спасатели

В Ровенской области  возле города Острог столкнулись грузовик и легковушка. Авария произошла 12 марта, около 17.00.

Полицейские установили, что 43-летний местный житель за рулем автомобиля Peugeot на иностранной регистрации выехал на полосу встречного движения и  столкнулся с автомобилем Renault Magnum. За рулем грузовика находился  51-летний  житель Дубенского района.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его тело с покореженного авто доставали спасатели.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыто досудебное расследование. Водитель грузовика в соответствии с медицинским освидетельствования был трезв.

Ранее в Ровенской области пьяный водитель, количество алкоголя в крови которого превышало норму более чем в шесть раз, влетел в бетонный столб. В салоне авто находились трое пассажирок. В результате столкновения от полученных травм на месте погибла 16-летняя жительница Владимирецкого района.

Также  Ровно произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 16-летняя девушка, еще одного пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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Тег авария, ДТП, грузовик, ровно

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