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Под Одессой оторвавшийся от фуры прицеп засыпал трассу семечками   

Сегодня, 15:22

По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся

Фото: полиция
Фото: полиция.
Под Одессой оторвавшийся от фуры прицеп засыпал трассу семечками    //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/901/20e/5c890120efed4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/901/20e/5c890120efed4.jpg Одесса По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся

Сегодня на трассе М-14 "Одесса-Мелитополь" перевернулся прицеп грузового автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, ДТП произошло около 07:40. Автомобиль DAF с полуприцепом ехал из Одессы в направлении села Визирка. По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся. Груз (семечки) высыпался на дорогу.

В результате ДТП никто не пострадал, поврежден только прицеп.

Напомним, на Броварской Окружной дороге затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся. 

Ранее мы писали, что на трассе в Запорожской области на ходу загорелся прицеп.

Также сообщалось, что в Харькове посреди дороги перевернулся грузовик. К счастью, в результате аварии никто из участников дорожного движения не пострадал. На водителя транспортного средства был составлен админпротокол по статье "Нарушение правил дорожного движения".

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Тег ДТП, грузовик, фура, прицеп

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Думская

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