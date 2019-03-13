Под Одессой оторвавшийся от фуры прицеп засыпал трассу семечками

По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся

Фото: полиция.

Под Одессой оторвавшийся от фуры прицеп засыпал трассу семечками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/901/20e/5c890120efed4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/901/20e/5c890120efed4.jpg 2019-03-13T15:22:36+02:00 Одесса По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся

Сегодня на трассе М-14 "Одесса-Мелитополь" перевернулся прицеп грузового автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, ДТП произошло около 07:40. Автомобиль DAF с полуприцепом ехал из Одессы в направлении села Визирка. По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся. Груз (семечки) высыпался на дорогу.

В результате ДТП никто не пострадал, поврежден только прицеп.

Напомним, на Броварской Окружной дороге затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся.

Ранее мы писали, что на трассе в Запорожской области на ходу загорелся прицеп.

Также сообщалось, что в Харькове посреди дороги перевернулся грузовик. К счастью, в результате аварии никто из участников дорожного движения не пострадал. На водителя транспортного средства был составлен админпротокол по статье "Нарушение правил дорожного движения".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Под Одессой оторвавшийся от фуры прицеп засыпал трассу семечками ". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Думская Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.