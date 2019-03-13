Под Одессой оторвавшийся от фуры прицеп засыпал трассу семечками
По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся
Сегодня на трассе М-14 "Одесса-Мелитополь" перевернулся прицеп грузового автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, ДТП произошло около 07:40. Автомобиль DAF с полуприцепом ехал из Одессы в направлении села Визирка. По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся. Груз (семечки) высыпался на дорогу.
В результате ДТП никто не пострадал, поврежден только прицеп.
Напомним, на Броварской Окружной дороге затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся.
Ранее мы писали, что на трассе в Запорожской области на ходу загорелся прицеп.
Также сообщалось, что в Харькове посреди дороги перевернулся грузовик. К счастью, в результате аварии никто из участников дорожного движения не пострадал. На водителя транспортного средства был составлен админпротокол по статье "Нарушение правил дорожного движения".
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