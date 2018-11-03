Батюшка, который на внедорожнике снес надгробья на кладбище, объяснил, что произошло

Он был вынужден свернуть на могилы, поскольку перед авто кто-то перебегал дорогу

Священник, который в Харьковской области на внедорожнике заехал на кладбище и разрушил десять памятников, объяснил, что послужило причиной инцидента.

59-летний священнослужитель Михаил Люшуков рассказал, что ехал из храма на кладбище для совершения обряда погребения, однако в какой-то момент на его пути показался перебегающий дорогу человек.

"Для того, чтобы уйти от страшной трагедии, мне пришлось свернуть на могилки. Там на могилках вы прекрасно видите, что я находился, конечно же, в стрессовом состоянии. Я человек уже не молодой… И когда я вышел из машины, многие подумали, что я пьяный. Но ситуацию я могу разъяснить", – рассказал священник.

Приехавшая на место происшествия полиция, забрала священнослужителя в участок, где он сдал анализ на наличие алкоголя в крови. Результаты должны быть готовы 6 ноября. Батюшка уверяет, что они покажут отсутствие каких-либо наркотических или алкогольных веществ.

"Я 100% уверен, что никаких алкогольных и наркотических средств там не будет обнаружено", – сказал он.

Священник также добавил, что он связался с многими родственникам, которым нанес ущерб.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев – Чоп, примерно в 20 км от Ровно, священник совершил ДТП с участием четырех авто. Авария произошла в день памяти великомученика Дмитрия, когда отец Димитрий – житель села Дмитровка – праздновал именины и возвращался с трапезы.

А на Закарпатье священник на автомобиле "Ауди" сбил трех женщин-пешеходов. От полученных травм они погибли мгновенно.