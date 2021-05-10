Будет и памятник, и проспект: власти Харькова отстаивают Жукова

Также Терехов утверждает, что в городе будут всегда отмечать День победы именно 9 мая

Фото: kharkov.comments.ua

Проспект в Харькове продолжит носить имя советского маршала Георгия Жукова, об этом заявил и. о. мэра Харькова Игорь Терехов.

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"Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая", – отметил Терехов, выступая накануне перед жителями.

Баталии вокруг названия проспекта в Харькове длятся не первый год. Харьковский городской совет в феврале снова проголосовал за присвоение имени Георгия Жукова проспекту, который после декоммунизации носил имя Петра Григоренко.

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Ранее в сентябре 2019 года Харьковский окружной административный суд отменил решение переименовать проспект Петра Григоренко на проспект Жукова.

Затем в ноябре 2019 года Апелляционный административный суд рассмотрел апелляцию Харьковского городского совета на решение суда первой инстанции, который признал незаконным решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.