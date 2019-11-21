"Разборки" школьников: подросток избил девочку на глазах у друзей

В Украине был зафиксирован очередной случай буллинга – школьник прилюдно избил ровесницу: парень швырнул девочку на землю и наносил ей удары руками и ногами на глазах у знакомых.

На кадрах видео можно заметить, что жертву никто даже не попытался защитить – очевидцы просто смеются и снимают избиение на свои телефоны.

Изначально сообщалось, что инцидент произошел в Одессе, однако позже стало известно, что драка случилась в Харькове, возле школы №131. Об этом сообщила в своем Facebook директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

"Уважаемые друзья, случай с избиением девочки, размещенный в одесских группах ФБ и на страницах отдельных сайтов, состоялся НЕ В ОДЕССЕ. Это Харьков. Это, конечно, тоже является причиной для дополнительных бесед с детьми, но на что хочу обратить внимание: 1) к вечеру мы, педагоги, искали, кто это и что за территория, 2) мы были на постоянной связи с полицией, тоже отрабатывала сигнал, 3) задействованы специалисты Службы по делам детей. Поэтому очень просим соблюдать осторожность при распространении фейковых новостей. Спасибо коллегам за работу, спасибо Inna Tymchyk за помощь, – написала она.

Между тем, пользователи Telegram-канала "Типичный Харьков" сообщили, что девушка сама "забила стрелку" своему однокласснику.

Ранее мы сообщали о том, что с началом учебного года неоднократно фиксировались новые случаи травли в школах: такие "неуставные" отношения, как запугивание, издевательства, травля в социальных сетях, недавно отнесли к числу административных нарушений, которые караются штрафом в 850-3400 гривен или общественными работами продолжительностью 20-60 часов.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как работает "детская" полиция в Украине. Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей, ведь преступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего.

В то же время целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем.

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