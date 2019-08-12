Путешествие во времени: как выглядел Харьков 100 лет назад

Фото: wikipedia.org

В Харькове готовятся отмечать солидный юбилей – в этом году городу исполняется уже 365 лет. Накануне праздника "Сегодня" запускают спецпроект "Харькову — 365". В первом выпуске мы покажем, какие кардинальные изменения произошли с городом за последние 100 лет.

Чтобы оценить разницу, мы отыскали фотографии первой столицы, сделанные в 1910—1930 годах. Спустя век многие известные достопримечательности кардинально сменили облик, однако остались и вполне узнаваемые места.

Дом с градусником: типография, банк и этажи. Пятиэтажное здание, расположенное на ул. Сумской, 1, которое сейчас известно как дом с градусником, было значительно ниже. Во второй половине ХІХ в. этим участком владели купцы Медведевы и перестроили старый трехэтажный дом, в котором затем размещалась типография Карла Счасни. А в 1908—1910 гг. Северный (затем Русско-Азиатский) банк построил уже четырехэтажное здание в модном тогда стиле модерн по проекту петербургских архитекторов Оскара Мунца и Альфреда Шпигеля. В середине 1920-х в доме достроили еще один этаж.

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Фото: wikipedia.org

Фото: Таисия Ерохина, "Сегодня"

Центральный рынок: крытые ряды и переправа. На старинном фото запечатлен вид с набережной реки Лопань на Благовещенский базар, который раньше именовали "благбаз", а теперь же он всем известен как Центральный рынок — один из старейших в Харькове. На снимке можно легко угадать здание крытых торговых рядов, которое возвели еще в 1914-м. На прежнем месте остался и Малый Лопанский мост, соединяющий рынок с центральной частью города. Зато стало заметно больше растительности, а на голых участках земли "выросли" еще и здания. А вот река, на уровень воды которой до недавнего времени сетовали харьковчане, не отличалась полноводьем и 100 лет назад.

Фото: wikipedia.org

Фото: Таисия Ерохина, "Сегодня"

Московский проспект: заправка вместо аптеки. Узнать сегодня это место на старой фотографии можно только по виднеющейся макушке Успенского собора. В начале ХХ века здание аптеки, изображенное на старинном снимке, находилось прямо на месте соединения двух улиц: Московской — ныне это начало одноименного проспекта, и Рыбной — сейчас Кооперативной. Часть зданий на этом углу была снесена во время пробивки проспекта от Харьковского моста к площади Конституции в 1970-х, среди них и двухэтажка с кадра из прошлого.

Фото: retroua.com

Фото: Таисия Ерохина, "Сегодня"

Драмтеатр: классика, пережившая время. Как в старину выглядело нынешнее здание Харьковского государственного академического драматического театра им. Шевченко, которое построили еще в 1842-м, можно увидеть на верхнем снимке. С тех пор классическую архитектуру дополнила постройка, которая высится со стороны ул. Рымарской. Сейчас там располагаются несколько сцен театра и технические помещения.

Фото: wikipedia.org

Фото: Таисия Ерохина, "Сегодня"

Памятник Шевченко сменил Каразина. Сегодня сложно представить, что на месте памятника Тарасу Шевченко в одноименном саду когда-то был расположен другой монумент. История гласит, что в 1904-м здесь появился памятник основателю Харьковского императорского университета, ученому, просветителю, инженеру и общественному деятелю Василию Каразину. Правда, монументу пришлось менять прописку несколько раз, пока в 2004-м бронзовый Каразин не осел у главного корпуса ХНУ.

Фото: wikipedia.org

Фото: Таисия Ерохина, "Сегодня"

Зеркальная струя, обновленный храм и фонтан. На первом снимке запечатлен Мироносицкий храм с колокольней, которую возвели в 1911-м. После прихода к власти Советов церковь еще некоторое время функционировала, пока ее не снесли в 1930 году. А вот Зеркальная струя тут появилась после окончания Второй мировой войны. Новый храм здесь возвели в 2015-м, правда, он сменил название на Жен Мироносиц. Сегодня Зеркальная струя стала визиткой Харькова, а сквер — любимым местом для прогулок.

Фото: wikipedia.org

Фото: Таисия Ерохина, "Сегодня"

Ранее мы показывали изюминки архитектуры в Киеве: ТОП зданий в стиле модерн.

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