ДТП в центре Харькова: иномарка вылетела на тротуар и перевернулась

Сегодня, 11:57

В результате аварии один из водителей оказался в больнице

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В центре Харькова, на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина, произошла авария с участием автомобилей Toyota и Mercedes. Инцидент случился 5 августа, около 16:00, о чем сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Как стало известно, в результате столкновения Mercedes вылетел на тротуар и перевернулся, а 50-летнего водителя Toyota с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом брюшной полости с места аварии увезли медики. Позже стало известно, что пострадавший госпитализирован в больницу скорой неотложной помощи.

Информацию об инциденте копы внесли в журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП. Кроме того, стоит напомнить, что сотрудники патрульной полиции Харьковской области за первые шесть месяцев 2018 года задержали 1700 пьяных водителей.
авария, ДТП, Харьков, Toyota, Mercedes

Вы сейчас просматриваете новость "ДТП в центре Харькова: иномарка вылетела на тротуар и перевернулась". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: dosie102.te.ua

В Запорожье легковушка на скорости вылетела на тротуар: появилось видео

Сегодня, 10:16

Люди, которые на момент аварии находились на тротуаре, чудом уцелели

Происшествия

Жуткое ДТП в Киеве: водитель заживо сгорел в своей машине

Сегодня, 10:09

Иномарка перевернулась и загорелась
Загрузка...

Запад

ДТП в Черновицкой области: один человек погиб, еще семеро госпитализированы

Вчера, 22:43

Среди пострадавших шестилетняя девочка

Донбасс

Фото: ГУНП в Луганской области

В Луганской области столкнулись легковушка и мотоцикл: есть пострадавшие

Вчера, 18:26

Водитель мотоцикла был в состоянии алкогольного опьянения 
Загрузка...