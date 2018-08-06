ДТП в центре Харькова: иномарка вылетела на тротуар и перевернулась

В результате аварии один из водителей оказался в больнице

В центре Харькова, на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина, произошла авария с участием автомобилей Toyota и Mercedes. Инцидент случился 5 августа, около 16:00, о чем сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Как стало известно, в результате столкновения Mercedes вылетел на тротуар и перевернулся, а 50-летнего водителя Toyota с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом брюшной полости с места аварии увезли медики. Позже стало известно, что пострадавший госпитализирован в больницу скорой неотложной помощи.









Информацию об инциденте копы внесли в журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП. Кроме того, стоит напомнить, что сотрудники патрульной полиции Харьковской области за первые шесть месяцев 2018 года задержали 1700 пьяных водителей.