В Запорожье легковушка на скорости вылетела на тротуар: появилось видео

Сегодня, 10:16

Люди, которые на момент аварии находились на тротуаре, чудом уцелели

Фото: dosie102.te.ua
Фото: dosie102.te.ua

В Запорожье на пешеходном переходе через проспект Металлургов произошло ДТП. Видео аварии опубликовано в Youtube.

Авария произошла вчера вечером: легковой автомобиль Daewoo Lanos на высокой скорости, для того, чтобы избежать столкновения с автобусом, вылетел на тротуар.

Пешеходы, которые в этот момент находились на тротуаре, успели отскочить в сторону. На место происшествия приехала только полиция.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в УкраинеИз-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.

 
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