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ДТП в Харькове: на центральном проспекте перевернулась иномарка

Сегодня, 16:50

В результате столкновения Opel и Volkswagen один из автомобилей перевернулся на крышу

Авария произошла на проспекте Науки
Авария произошла на проспекте Науки. Фото: Нацполиция

В Харькове ранним утром 21 апреля произошла авария: на проспекте Науки не смогли поделить дорогу водители двух иномарок: в результате столкновения одна из машин перевернулась на крышу.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, ДТП случилось в районе станции метро "Ботанический сад" около шести часов утра.

В полиции отметили, что столкнулись автомобили Opel и Volkswagen. К счастью, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Напомним, что недавно мы сообщали о масштабных авариях, которые произошли в Киевской области. – тогда несколько человек были серьезно травмированы, один находится в коме.

Также мы писали о том, как в столице внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.


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Тег ДТП, Харьков, Volkswagen, Opel

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