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В Харькове погиб ребенок: упал с дамбы и не смог выбраться

Сегодня, 15:18

Мальчик скатился по бетонному склону и утонул

Иллюстрация. Фото: Вместе
Иллюстрация. Фото: Вместе.

В Харькове погиб ребенок – восьмилетний мальчик с друзьями гулял по дамбе, оступился, скатился вниз по бетонному склону и упал в воду.

"Трое детей возрастом 8-10 лет гуляли на дамбе, один из них скатился вниз по бетонному склону и упал в воду. Рядом сидел рыбак, он тыкал мальчику удочку, но вытянуть не смог, ребенок утонул", – рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в Киевском районе города. Мальчик гулял со своим 9-летним братом и 11-летним другом по подвесному мосту на дамбе и попытался набрать в емкость воду, однако поскользнулся и упал.

Дети пытались позвать на помощь, однако спасти утопающего не удалось. Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета правонарушений.

Напомним, ранее в Одесской области в частном жилом доме произошел жуткий пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили погибшего мальчика.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

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Тег Харьков, ребенок, дамба, несчастный случай

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