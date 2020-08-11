Эпидемия COVID-19 в Харьковской области: больных начала принимать детская "инфекционка"

Врачи сумели добиться перевода своих пациентов и обеспечили их аппаратами ИВЛ

В Харькове, где ранее врачи заявили о нехватке мест в реанимациях для больных коронавирусом, взрослых пациентов начали принимать в детском отделении.

Реклама

Об этом заявила спикер областной государственной администрации Ксения Ярикова, сообщает "Суспільне".

Так, в специально обустроенные боксы были переведены первые 15 пациентов из взрослой инфекционной больницы. По ее словам, на 10 августа во взрослой инфекционке было 244 пациента, в целом по региону из 1802 заняты 502.

В свою очередь, анестезиолог Владимир Корсунов, который консультирует взрослую инфекционную больницу, заявил, что там в реанимации, рассчитанной на 12 пациентов, находится 16.

"В реанимации не может разместиться более 12 пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких или кислороде. Потому что есть только 12 кислородных кранов. А больных сейчас 16. Мы вынуждены подключать людей к аппаратам вентиляции в обычных инфекционных отделениях", - рассказал он.

Реклама

Врач добавил, что два дополнительных аппараты ИВЛ днях перевезли из других больниц. Сейчас в медучреждении остался один свободный аппарат ИВЛ, который может проводить неинвазивную вентиляцию, и три устаревших, которые проводят вентиляцию легких инвазивно.

В тренде Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно

Между тем, по последним данным, за сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 129 новых случаев коронавирусной инфекции, 20 человек выздоровели, еще двое – скончались.

При этом харьковский мэр заявил, что в городе не будут останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт.

Между тем в Сети было опубликовано фото из харьковской подземки, на котором видно – пассажиры полностью игнорировали угрозу заболевания и ни один тех, кто попал в кадр, не надевал маску на лицо.

Также мы писали, что карантин в Украине может затянуться до лета 2021 года.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама