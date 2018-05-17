Флешмоб в центре города: как харьковчане отметили День вышиванки
Харьковчане устроили флешмоб в День вышиванки
Фото: Артем Гребенюк/Depo.Харьков
Фото: Артем Гребенюк/Depo.Харьков
Фото: Артем Гребенюк/Depo.Харьков
Утром 17 мая, во Всемирный день вышиванки, несколько десятков людей в вышиванках возле памятника Шевченко на улице Сумской в Харькове выстроились в слово "Украина".
Об этом в соцсетях сообщают очевидцы, передает Depo.Харьков.
Отметим, что вокруг памятника высажена клумба в цветах национального флага.
День вышиванки ярко отмечали и в других городах.
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Как сообщалось, в Черновцах появился мурал с девушкой в вышиванке. Мурал стал подарком ко Дню вышиванки, ведь именно студенты этого города 12 лет был стали основателями этого праздника.
Напомним, ранее руководство киевского метро объявило, что 17 мая любой пассажир в вышиванке сможет проехать в подземке бесплатно. Акция действовала с 8 до 11 часов утра на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Золотые ворота", "Лыбидская", "Университет" и "Арсенальная".
Также журналисты сайта "Сегодня" узнали как во Всемирный день вышиванки выглядеть наиболее стильно, и сколько за это придется заплатить.
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