Группу нелегалов из Вьетнама обнаружили в Харькове

Сегодня, 17:20

Иностранцы незаконным путем попали на территорию Украины и проживали в Харькове

Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

В пятницу, 7 сентября, в Харькове задержали 30 нелегалов из Вьетнама, которых преступники незаконно переправляли из России в Евросоюз. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В городе Харьков оперативными сотрудниками Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины совместно с ГПСУ пресечена очередная попытка переправить "живой товар" из Российской Федерации в страны ЕС, используя территорию нашего государства", – говорится в сообщении.

Во время спецоперации в частных домах в городе за час до отправки на западную границу были задержаны 30 незаконных мигрантов, выходцев из Вьетнама. Это в основном молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, из которых 17 женщин.

По данным полиции Харьковской области, иностранцы незаконным путем попали на территорию Украины и проживали в Харькове.

Сейчас продолжаются мероприятия в отношении лиц, причастных к их незаконной переправки через государственную границу Украины.

Ранее в хостелах в Киеве правоохранители обнаружили 12 нелегальных мигрантов. В полиции установили, что все они являются гражданами Народной Республики Бангладеш и незаконно находились на территории Украины.

Не так давно на одном из заводов в Овидиопольском районе Одесской области правоохранители разоблачили восемь нелегальных мигрантов, которые работали на заводе по обработке древесины.

Ранее мы писали о том, что в ходе оперативно-превентивных мероприятий под условным названием "Мигрант" уже объявлено о подозрении 392 иностранцам-нарушителям. В ходе спецоперации были выявлены 539 уголовных преступлений, совершенных иностранцами. Выявлено 42 "криминальных авторитета" из числа иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Из них задержаны семь так называемых "воров в законе".
Россия, Харьков, пограничники, нелегалы, Евросоюз

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