Харьков накрыл сильный туман: в аэропорту задерживают и отменяют рейсы

В Харьков должен прилететь самолет с эвакуированными из Китая украинцами

В Харькове с самого утра 20 февраля царит сильный туман. Из-за этого в аэропорту города, в который должен прилететь самолет с эвакуированными из Китая украинцами, задерживаются и отменяются авиарейсы. Об этом сообщает Status Quo.

В частности, из-за непогоды отменили такие рейсы:

Харьков – Киев отправлением в 7:05;

Тель-Авив – Харьков прибытием в 4:45;

Харьков – Стамбул прибытием в 9:25;

Харьков – Стамбул отправлением в 10:20.

Кроме того, задержан рейс Харьков – Дотмунд, который должен был прилететь по расписанию в 12:55. Теперь он ожидается в 13:55.

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Напомним, утром воздушное судно с эвакуированными украинцами совершило около десятка кругов над Харьковом, однако сесть так и не смогло. Причиной тоже стали погодные условия – из-за сильного тумана была плохая видимость.

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Ранее мы писали, что украинцев доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

"В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности", – рассказали в МВД.

А тем временем в аэропорту Харькова на выезде к взлетной полосе подогнали три "скорых", их экипажи в защитных костюмах. Также прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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