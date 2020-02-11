Харьков замер в огромных пробках: куда лучше не ехать

В результате сильного снега в Харькове образовались несколько пробок на крупных магистралях. Об этом сообщают харьковчане в соцсетях.
В частности, огромный автомобильный затор сформировался на проспекте Гагарина.
Кроме того, из-за ДТП сейчас есть большая пробка на Московском проспекте, в районе площади Защитников Украины.
Также пробка есть на улице Полтавский Шлях со стороны Песочинского блокпоста.
Согласно данным сервиса Google Maps, автомобильные заторы зафиксированы также на Салтовском шоссе, Белгородском шоссе, улицах Клочковской, Пушкинской, Сумской, Шевченко, Динамовской и Плехановской.
Напомним, в Харьковской области продолжает бушевать непогода. На дорогах региона царит гололед и их засыпает снегом. В связи с ситуацией на дороги области выехала снегоуборочная техника. На трассах работали 138 единиц спецтехники и 175 рабочих. Они чистили проезжую часть и устраняли гололед. На протяжении суток на обработку покрытия использовано 780 кубометров песчано-солевой смеси и 98 тонн технической соли.
Кстати, из-за непогоды в Украине парализовало не только дороги. Из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 380 населенных пунктов в 11 областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.
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