Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

Харьков замер в огромных пробках: куда лучше не ехать

11 февраля, 14:40

Большие заторы на дорогах образовались из-за непогоды

/ Фото: Pixabay

В результате сильного снега в Харькове образовались несколько пробок на крупных магистралях. Об этом сообщают харьковчане в соцсетях.

В частности, огромный автомобильный затор сформировался на проспекте Гагарина.

Кроме того, из-за ДТП сейчас есть большая пробка на Московском проспекте, в районе площади Защитников Украины.

Реклама

Также пробка есть на улице Полтавский Шлях со стороны Песочинского блокпоста.

В тренде
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Согласно данным сервиса Google Maps, автомобильные заторы зафиксированы также на Салтовском шоссе, Белгородском шоссе, улицах Клочковской, Пушкинской, Сумской, Шевченко, Динамовской и Плехановской.

Напомним, в Харьковской области продолжает бушевать непогода. На дорогах региона царит гололед и их засыпает снегом. В связи с ситуацией на дороги области выехала снегоуборочная техника. На трассах работали 138 единиц спецтехники и 175 рабочих. Они чистили проезжую часть и устраняли гололед. На протяжении суток на обработку покрытия использовано 780 кубометров песчано-солевой смеси и 98 тонн технической соли.

Кстати, из-за непогоды в Украине парализовало не только дороги. Из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 380 населенных пунктов в 11 областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Харьков пробки непогода

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Харьковский сурок Тимка дал прогноз прихода весны: видео
Харьковский сурок Тимка дал прогноз прихода весны: видеоХарьков
В Харькове мужчина от скуки вызвал копов и предложил им взятку: чем все закончилось
В Харькове мужчина от скуки вызвал копов и предложил им взятку: чем все закончилосьХарьков
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
В Харькове резко изменится погода: чего ждать
В Харькове резко изменится погода: чего ждатьХарьков
Засыплет и заморозит: на Харьков обрушится непогода
Засыплет и заморозит: на Харьков обрушится непогодаХарьков
Харьков замело снегом: красивые фото
Харьков замело снегом: красивые фотоХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...