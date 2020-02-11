Харьков замер в огромных пробках: куда лучше не ехать

/ Фото: Pixabay

В результате сильного снега в Харькове образовались несколько пробок на крупных магистралях. Об этом сообщают харьковчане в соцсетях.

В частности, огромный автомобильный затор сформировался на проспекте Гагарина.

Кроме того, из-за ДТП сейчас есть большая пробка на Московском проспекте, в районе площади Защитников Украины.

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Также пробка есть на улице Полтавский Шлях со стороны Песочинского блокпоста.

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Согласно данным сервиса Google Maps, автомобильные заторы зафиксированы также на Салтовском шоссе, Белгородском шоссе, улицах Клочковской, Пушкинской, Сумской, Шевченко, Динамовской и Плехановской.

Напомним, в Харьковской области продолжает бушевать непогода. На дорогах региона царит гололед и их засыпает снегом. В связи с ситуацией на дороги области выехала снегоуборочная техника. На трассах работали 138 единиц спецтехники и 175 рабочих. Они чистили проезжую часть и устраняли гололед. На протяжении суток на обработку покрытия использовано 780 кубометров песчано-солевой смеси и 98 тонн технической соли.

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Кстати, из-за непогоды в Украине парализовало не только дороги. Из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 380 населенных пунктов в 11 областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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