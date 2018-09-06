Харьковчанка "заработала" 200 000 грн на несуществующих кроватях

Облпрокуратура установила 49 пострадавших от мошенничества 30-летней харьковчанки, которая торговала несуществующей мебелью в соцсетях и "заработала" почти 200 000 грн.

Как ранее сообщала "Сегодня", женщина по низким ценам предлагала изготовить и продать деревянную мебель, в частности детские кровати.

"На приобретение расходных материалов просили предоплату 50% от стоимости. Покупатели перечисляли средства на банковскую карточку, но обещанного товара так и не получали. Сначала "производители" переносили сроки, а потом переставали отвечать на телефонные звонки и электронные письма", — сообщили в облпрокуратуре.

За "мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники" (ст. 190 УК Украины) бизнесвумен грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове судят пятерых мужчин, которые, по версии следствия, находили должников, задолжавших большие суммы денег похищали их и зверски пытали. На счету обвиняемых три похищения и одна смерть. Один подозреваемый – до сих пор в розыске. И сами подсудимые уверяют, они не виноваты.

Также мы писали, что в Харьковской области мошенники выманили у пенсионеров 188 тысяч грн.