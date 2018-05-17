В полиции рассказали, как не попасть на крючок телефонных мошенников

Сегодня, 12:33

Мошенники постоянно совершенствуют способы, которые помогают им выманить у людей деньги

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области

Телефонные аферисты постоянно совершенствуют свои методы обмана людей, чтобы выманить у них деньги – часто они рассказывают правдоподобные жизненные случаи и истории, в которые верят люди, а потом требуют денег.

"Чаще всего злоумышленники звонят абоненту и говорят о том, что их родственник попал в неприятную ситуацию. Чтобы избежать проблем с законом, мошенники предлагают перечислить немалые средства на названный счет", – предупредили в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

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По словам полицейских, "аферисты рассчитывают на неосторожность людей, ведь в большинстве случаев жертвы сначала отдают деньги, и лишь потом проверяют достоверность информации".

"Кроме того, в основном, злоумышленники звонят вечером или ночью, когда бдительность человека снижена", – отметили стражи порядка.

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Полицейские советуют в подобных случаях не паниковать, а поставить собеседнику пару прямых вопросов, ответы на которые могут знать лишь ваши близкие, или предложить ему описать ваш внешний вид.

Все "новости", которые сообщает по телефону неизвестный, необходимо тщательно проверять, и ни в коем случае не сообщать никому личную информацию. Между тем, мошенник может представиться сотрудником определенной организации, представителем правоохранительных органов, журналистом.

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Напомним, ранее в Киеве задержали брачного афериста из Молдовы, который находится в международном розыске. Как выяснили полицейские, на его счету набралось около десяти обманутых женщин и девушек Киева и нескольких областей Украины. Мужчина на сайте знакомств разместил объявление о поисках жены. Желающих устроить личную жизнь находилось немало.

Напомним, ранее мы сообщали о мошеннике с двумя паспортами, который пытался продать квартиру умершего киевлянина. Как оказалось, пенсионер в 2010 году якобы продал квартиру жителю Донецка, а тот начал подыскивать покупателя. В то же время, по данным Бюро технической инвентаризации, дедушка продал квартиру в 2002 году, а после сделки прожил в ней до самой смерти.

Также мы писали об аферистах, обиравших желающих обменять валюту "по выгодному курсу""Мошенники через интернет договаривались с клиентом об обмене валюты по выгодному курсу. При этом не тратили средства на оборудование пункта обмена валют, а назначали встречу прямо на улице и меняли деньги в салоне автомобиля. Однако вместо настоящих купюр подсовывать так называемую "куклу", то есть обычные бумажки. После комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители узнали о встрече с возможными аферистами, а на месте происшествия увидели, что сделка похожа на ранее описанную пострадавшими в мошенничестве".
Харьков, мошенники, полиция, аферисты

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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