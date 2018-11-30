Харьковским актерам почти на треть повысят зарплату

Сегодня, 07:59

Вопрос о повышении зарплат вынесут на сессию облсовета


Харьковским актерам почти на треть повысят зарплату. Сейчас у всех работников местных театров – почти минимальная зарплата.

Евгений с женой работают в театре около 10-ти лет. Зарабатывают чуть более восемь тысяч гривен на двоих.

"Зарплата практически минимальная и ее не хватает. Нужно снимать жилье, платить коммунальные. Дешевле переехать, но нельзя. Дешевле переехать жить в гримерку", – говорит Евгений Моргун, актер Харьковского государственного академического украинского драматического театра имени Шевченко.

Из-за низкой зарплаты актеры в театре надолго не задерживаются.

"Вопрос финансовый очень остро стоит особенно с молодежью. Мы сейчас очень много молодежи приняли. Прошло года 2-3 и несколько человек ушли из-за финансовых вопросов", – говорит Владимир Маляр, руководитель художественного совета Харьковского государственного академического украинского драматического театра имени Шевченко.

А еще не хватает технического персонала.

Зарплат в театре никому не повышали 10 лет. В дело вмешалась председатель обладминистрации.

"Финансирование в бюджете нашли. Будем выносить вопрос на сессию областного совета. Надеюсь и у меня уверенность, что депутаты решение поддержат. Со следующего года запланировали, и будем выплачивать в обычном режиме. Чтобы люди получили на руки финансирование и вдохновлялись не только коллективным духом, но и имели подтверждение весомости своего труда в виде заработной платы", – сказала Юлия Светличная, председатель Харьковской областной администрации.

На 30% повысят зарплату во всех театрах и концертных учреждениях, находящихся на балансе Харьковской области.

Как известно, минимальная зарплата выросла с 3 200 гривен до 3 723 гривен. Отметим, власти обсуждали повышение "минималки" до 4100-4200 гривен, однако пока этого не произошло. 

Кроме того, Госстат подсчитал среднюю "получку" в стране и оказалось, что украинцам повысили зарплаты. Реальная заработная плата в Украине по итогам июля 2018 года выросла на 14,7% по сравнению с июлем 2017 года. По сравнению с июнем-2018 зарплата выросла на 0,3%.
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"Сегодня"

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