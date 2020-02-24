Из Харькова до Новых Санжар и обратно: как прошел "Автопробег против мракобесия"

Гостинцы не передали, но покрасили мост через Ворсклу

В рамках акции "Автопробег против мракобесия" харьковчане отправились в Новые Санжары Полтавской области, где находятся украинцы в обсервации. Хотели поддержать соотечественников и показать, что на родине рады их возвращению.

Рано утром на центральной площади Харькова участники автопробега собирали подарки для украинцев в обсервации.

"Везу вкусности, везу халву", – говорит Ирина Панасенко, участница автопробега.

Она была неприятно удивлена реакцией жителей Новых Санжар. Приобщается к автопробегу, потому что хочет собственным примером доказать: многие в стране поддерживают пассажиров уханьского рейса.

"Тяжело было видеть моральное состояние людей. Я видела видео с телеканала "Украина", ваш журналист сбрасывал в Facebook. Как они летели, что они читали комментарии в Facebook, где пишут: "Нам не надо, летите куда хотите", – делится харьковчанка.

Кроме сладостей и орехов, рассказывает Андрей Шейнин, инициатор автопробега, везут хорошее настроение, флаги и краску. Планируется нарисовать национальные флаги на столбах и украсить ими мост через Ворсклу.

"Мы хотим поднять движение, которое покажет, что Украина – это страна украинцев. Украинцы искренние, они всегда приветствуют своих соотечественников, и готовы предоставить руку помощи в любое время".

Правда, оказалось, что эти вкусности передать не получится – эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать еду. Такие правила. Но еда не пропадет – ее отдадут в местные учреждения.

Ирина Плюснина, представительница Красного креста:

"Это добрая воля ваша – куда скажете, туда и отдадим. Мы все принимаем, все учитываем. Пока на школу-интернат и на больницу мы это собираем".

Волонтеры подходят к воротам, откуда видно корпус. Чтобы передать привет волонтерам спасательной операции, которые не побоялись лететь в Китай.

"Это герои. Люди не побоялись с ними в одном самолёте лететь и находятся в одном корпусе", – говорит Юрий Немикин, волонтер из Харькова.

А потом нарисовали флаг Украины на мосту через Ворсклу, где 20 февраля были бои. Чтобы показать, что украинцы всегда едины.

Напомним, что вместе с украинцами и иностранцами на 14-дневную обсервацию помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

На борту самолета из Уханя он был единственным представителем от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Подробнее о реакции местных жителей на вынужденное соседство с эвакуированными из Китая читайте в материале "Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео" на нашем сайте.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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