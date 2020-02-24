Из Харькова до Новых Санжар и обратно: как прошел "Автопробег против мракобесия"

В рамках акции "Автопробег против мракобесия" харьковчане отправились в Новые Санжары Полтавской области, где находятся украинцы в обсервации. Хотели поддержать соотечественников и показать, что на родине рады их возвращению.
Рано утром на центральной площади Харькова участники автопробега собирали подарки для украинцев в обсервации.
"Везу вкусности, везу халву", – говорит Ирина Панасенко, участница автопробега.
Она была неприятно удивлена реакцией жителей Новых Санжар. Приобщается к автопробегу, потому что хочет собственным примером доказать: многие в стране поддерживают пассажиров уханьского рейса.
"Тяжело было видеть моральное состояние людей. Я видела видео с телеканала "Украина", ваш журналист сбрасывал в Facebook. Как они летели, что они читали комментарии в Facebook, где пишут: "Нам не надо, летите куда хотите", – делится харьковчанка.
Кроме сладостей и орехов, рассказывает Андрей Шейнин, инициатор автопробега, везут хорошее настроение, флаги и краску. Планируется нарисовать национальные флаги на столбах и украсить ими мост через Ворсклу.
"Мы хотим поднять движение, которое покажет, что Украина – это страна украинцев. Украинцы искренние, они всегда приветствуют своих соотечественников, и готовы предоставить руку помощи в любое время".
Правда, оказалось, что эти вкусности передать не получится – эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать еду. Такие правила. Но еда не пропадет – ее отдадут в местные учреждения.
Ирина Плюснина, представительница Красного креста:
"Это добрая воля ваша – куда скажете, туда и отдадим. Мы все принимаем, все учитываем. Пока на школу-интернат и на больницу мы это собираем".
Волонтеры подходят к воротам, откуда видно корпус. Чтобы передать привет волонтерам спасательной операции, которые не побоялись лететь в Китай.
"Это герои. Люди не побоялись с ними в одном самолёте лететь и находятся в одном корпусе", – говорит Юрий Немикин, волонтер из Харькова.
А потом нарисовали флаг Украины на мосту через Ворсклу, где 20 февраля были бои. Чтобы показать, что украинцы всегда едины.
Напомним, что вместе с украинцами и иностранцами на 14-дневную обсервацию помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.
На борту самолета из Уханя он был единственным представителем от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.
Подробнее о реакции местных жителей на вынужденное соседство с эвакуированными из Китая читайте в материале "Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео" на нашем сайте.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары
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