"Колю хотят сделать преступником": отец 16-летнего мажора прокомментировал ДТП в Харькове

На вопрос, кому принадлежит элитный автомобиль, мужчина ничего не ответил

Смертельное ДТП в Харькове произошло ночью / Коллаж "Сегодня"

Отец 16-летнего водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Харькове, утверждает, что его сына хотят сделать преступником.

Об этом пишет сайт KHARKIV Today.

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Позиция отца 16-летнего водителя Николая Харьковского

"Я сейчас не хочу говорить, потому что все выйдет против моего сына. Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из этих человек был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать", – говорит отец водителя Михаил Харьковский.

Мужчина утверждает, что не доказано кто именно был за рулем машины в момент ДТП.

"Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось", — сказал Михаил Харьковский.

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Кому принадлежит автомобиль?

На вопрос, кому принадлежит элитный автомобиль, мужчина отказался отвечать. Но он знает, что сразу после ДТП в полицию было подано заявление об угоне автомобиля. Кем — не знает.

"Это вранье, я – отец, мать заявления не подавала. Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем", — сказал отец.

Стало известно, в каком состоянии пострадавшие. / Фото: Коллаж: Сегодня

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Развитие события

В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария . Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.

. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Парень разбил несколько машин и прострелил коленки человеку

Парень уже разбилPorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет.

"У меня родители нормальные, машины есть, ты не можешь себе это позволить. Все возможно купить", – отметила девушка.

Также Анна сообщила, что однажды в клубе 16-летний мажор прострелил коленки человеку. Николай всегда говорил: "Если бы у меня не было условки, я бы еще больше чудил".

Конфликт с правоохранителями

На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

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