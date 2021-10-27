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Остались дети и внуки: появились фото мужчины, погибшего в ДТП в Харькове (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
27 октября, 12:06
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Фото опубликовала в своем Instagram дочь пострадавшего
ДТП случилось в Харькове ночью / Коллаж "Сегодня"
ДТП случилось в Харькове ночью / Коллаж "Сегодня"

В сети появились фото мужчины, который умер из-за ДТП в Харькове. У погибшего остались дети и внуки.

Об этом идется в Telegram-канале Netipichnyi_Kharkov / Харьков.

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Подробности

Фото опубликовала в своем Instagrame дочь мужчины.

"Его больше нет! Очевидцы, которые доганяли и задержали виновника, объявитесь", – написала девушка.

У мужчины осталось двое детей и трое внуков.

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"Соболезнование родным и близким мужчины, который вчера погиб в ДТП с Infiniti, за рулём которого был избалованный вседозволенностью и безнаказанностью мололетний "мажор"", – идется в посте.

Фото: Netipichnyi_Kharkov / Харьков.
Фото: Netipichnyi_Kharkov / Харьков.
ф

Фото: Netipichnyi_Kharkov / Харьков.
Фото: Netipichnyi_Kharkov / Харьков.

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Что случилось?

  • В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.
  • Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

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