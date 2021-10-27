Остались дети и внуки: появились фото мужчины, погибшего в ДТП в Харькове (фото)

В сети появились фото мужчины, который умер из-за ДТП в Харькове. У погибшего остались дети и внуки.
Об этом идется в Telegram-канале Netipichnyi_Kharkov / Харьков.
Подробности
Фото опубликовала в своем Instagrame дочь мужчины.
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"Его больше нет! Очевидцы, которые доганяли и задержали виновника, объявитесь", – написала девушка.
У мужчины осталось двое детей и трое внуков.
"Соболезнование родным и близким мужчины, который вчера погиб в ДТП с Infiniti, за рулём которого был избалованный вседозволенностью и безнаказанностью мололетний "мажор"", – идется в посте.
Что случилось?
- В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.
- Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.
Что известно о водителе Infinity?
Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.
Полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.
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- Под Одессой в жесткой аварии погибли три человека. Произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей.
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