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"Мажору смерть!": в Харькове 16-летнему виновнику ДТП оставили "пожелания" возле подъезда (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
27 октября, 11:48
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В социальных сетях опубликовали протокол с адресом прописки парня
16-летнему мажору в Харькове оставили послания. Фото: коллаж "Сегодня"
16-летнему мажору в Харькове оставили послания. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове подъезд 16-летнего мажора, который устроил смертельное ДТП, разукрасили различными "пожеланиями".

Об этом сообщает "Сегодня" с места события.

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В социальных сетях опубликовали протокол на устроившего смертельное ДТП в Харькове 16-летнего водителя "Инфинити" с адресом прописки.

Указанный там подъезд разрисовали угрозами. При этом соседи о Николае не слышали. Возможно, фактический адрес проживания подростка отличается от адреса прописки.

Виновнику ДТП написали "пожелания". Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
Виновнику ДТП написали "пожелания". Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

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Для 16-летнего мажора оставили "пожелания" возле подъезда. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
Для 16-летнего мажора оставили "пожелания" возле подъезда. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Мажору оставили послания. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
Мажору оставили послания. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Послание для мажора. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
Послание для мажора. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

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Как сейчас выглядит подъезд. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
Как сейчас выглядит подъезд. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

"Пожелания" возле подъезда. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
"Пожелания" возле подъезда. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Мажору оставили различные "пожелания". Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
Мажору оставили различные "пожелания". Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Развитие события

  • В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.
  • Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Конфликт с правоохранителями

На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

Мажора задержали

В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, который устроил смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Как рассказали в полиции, водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового. На данный момент следственные действия продолжаются.

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