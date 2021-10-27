Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Черноморец - Шахтер: онлайн ❌ ДТП с мажором в Харькове ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

Простреливал коленки и разбивал машины: эксклюзивные подробности о 16-летнем мажоре из Харькова (видео)

Анна Бровко Анна Бровко корреспондент София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
27 октября, 13:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Парень говорил, что может решить любой вопрос за 100-200 долларов
16-летний виновник ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"
16-летний виновник ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Блогер Анна Кривуц, с которой переписывался 16-летний Николай – виновник жуткого ДТП в Харькове, рассказала, что парень хвастался тем, что разбил уже несколько машин, а также богатыми родителями.

Об этом "Сегодня" сообщает с места события.

Реклама

Ехал со скоростью 200 км/час

Как рассказала Анна, в тот момент она отдыхала в центре, и Николай написал знакомому и предложил покататься на машине. Также девочка, у которой из-за аварии случился разрыв селезенки, нравилась 16-летнему мажору и таким образом он хотел ее впечатлить.

По словам Анны, скорость машины составляла 200 км/час и Николай мог даже не заметить светофор.

Разбил несколько машин

"Наша переписка началась с того, что он ответил на мою историю по поводу розыгрыша машины, и затем начал мне говорить, что он разбил Porsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он начал отправлять видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет", – рассказала Анна.

"Могу себе позволить"

16-летний мажор рассказывал Анне, что он может себе позволить делать все что угодно, так как "любой вопрос решается за 100-200 долларов".

Реклама

"Он говорил: "У меня родители нормальные, машины есть, ты не можешь себе это позволить. Все возможно купить", – отметила девушка.

Прострелил коленки человеку

Также Анна сообщила, что однажды в клубе 16-летний мажор прострелил коленки человеку. Николай всегда говорил: "Если бы у меня не было условки, я бы еще больше чудил".

Реклама

Переписка мажора с девушкой

Развитие события

  • В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.
  • Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Конфликт с правоохранителями

На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

Погрузиться в тот день
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Короновирус за неделю

146 548

заболело за неделю в Украине

+45%

Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Опрос
ТОП-матчи

Мариуполь

Сегодня

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Черноморец

Сегодня

19:30

Шахтер

10.5

5.95

1.26
Вакцинация
По состоянию на 26 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 138 082
Люди, которые получили минимум одну дозу
9 363 491
Всего введенных доз 16 501 573
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3806

Евро (€)

30.68

Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Опрос
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять