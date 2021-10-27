Простреливал коленки и разбивал машины: эксклюзивные подробности о 16-летнем мажоре из Харькова (видео)

Парень говорил, что может решить любой вопрос за 100-200 долларов

16-летний виновник ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Блогер Анна Кривуц, с которой переписывался 16-летний Николай – виновник жуткого ДТП в Харькове, рассказала, что парень хвастался тем, что разбил уже несколько машин, а также богатыми родителями.

Об этом "Сегодня" сообщает с места события.

Реклама

Ехал со скоростью 200 км/час

Как рассказала Анна, в тот момент она отдыхала в центре, и Николай написал знакомому и предложил покататься на машине. Также девочка, у которой из-за аварии случился разрыв селезенки, нравилась 16-летнему мажору и таким образом он хотел ее впечатлить.

По словам Анны, скорость машины составляла 200 км/час и Николай мог даже не заметить светофор.

Разбил несколько машин

"Наша переписка началась с того, что он ответил на мою историю по поводу розыгрыша машины, и затем начал мне говорить, что он разбил Porsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он начал отправлять видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет", – рассказала Анна.

"Могу себе позволить"

16-летний мажор рассказывал Анне, что он может себе позволить делать все что угодно, так как "любой вопрос решается за 100-200 долларов".

Реклама

"Он говорил: "У меня родители нормальные, машины есть, ты не можешь себе это позволить. Все возможно купить", – отметила девушка.

Прострелил коленки человеку

Также Анна сообщила, что однажды в клубе 16-летний мажор прострелил коленки человеку. Николай всегда говорил: "Если бы у меня не было условки, я бы еще больше чудил".

Реклама

Переписка мажора с девушкой

Развитие события

В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария . Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.

. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Конфликт с правоохранителями

На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

Ранее мы писали: