В Харькове отправили за решетку убийцу убийцы

Сегодня, 16:34

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы

Автор фото: Александр Яремчук, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Московский районный суд Харькова за убийство "из принципа" приговорил 58-летнего мужчину к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, убийство случилось в июне 2016 года, когда во время застолья один из его участников проговорился другому, что причастен к убийству своего родного брата, которое произошло еще в 2003 году. Собутыльник возмутился и ударил знакомого в лицо, после чего схватил нож и нанес жертве многочисленные удары.

"От полученных травм 54-летний мужчина скончался", – отметили в прокуратуре, добавив, что приговор пока не вступил в силу, так как идет срок, выделенный на подачу апелляции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области мужчину отправили в тюрьму за избиение собаки и нанесение побоев соседу. 

Также стоит напомнить о разоблачении убийцы в Харьковской области. Мужчина до смерти забил старушку и унес из ее дома пять тысяч гривен и 200 долларов. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, мы писали о раскрытии зверского преступления в Каменском, где мужчина убил свою знакомую, расчленил ее тело и развез останки по разным районам города. Задержали убийцу благодаря работе кинологов и оперативников.
Харьков, приговор, убийца

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Источник:

"Сегодня"

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