Заразились медики детской и психиатрической больниц: как распространяется коронавирус в Харьковской области (карта)

В регионе подтвердили уже 101 случай инфицирования COVID-19

За сутки в Харьковской области, где ранее врач-иммунолог рассказал, когда украинцы "познакомились" с коронавирусом, новую инфекцию подтвердили еще у 17 человек.

Среди заболевших – жители Харькова, Балаклейского, Валковского, Дергачевского, Змиевского и Харьковского районов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской государственной администрации Алексей Кучер.

"С подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 53 человека, 39 – на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 78 человек, 18 – на самоизоляции", – написал он.

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По словам главы ХОГА, среди новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом – четыре медика (врачи и санитары) – работники Валковской ЦРБ, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Областной психиатрической больницы №1 (с. Стрелечья).

"По предоставленной мне информации, из подтвержденных больных один человек находится в реанимации на кислородной маске", – рассказал Кучер.

За весь период регистрации в Харьковской области зафиксировано 260 подозрений на COVID-19 (+22 за сутки), из которых: 101 случай подтвержден; 63 – опровергнуто; семь человек выздоровели; два человека умерли.

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Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:30 23 апреля в Украине зафиксировано 7170 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было выявлено578 новых зараженных.

Больше всего инфицированных зафиксировано на Буковине – 1140. За сутки там выявили 87 новых заболевших.

Тем временем президент Владимир Зеленский встретил самолет "Мрия", который доставил в Украину из Китая рекордный медицинский груз для борьбы с коронавирусом.

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