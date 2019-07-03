Массовые минирования в Харькове: за киевлянина внесли залог – почти полтора миллиона гривен

Двоих жителей Киева подозревают в 62 ложных сообщениях о взрывчатке

Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України.

Один из киевлян, подозреваемых в серии минирований харьковских зданий, вышел на свободу после внесения залога в 1,44 млн гривен. Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин.

"Мой подзащитный уже вышел под залог. За второго подозреваемого, насколько я знаю, залог тоже будут внесен", – подчеркнул юрист.

По его словам, киевлянам инкриминируют 62 эпизода заведомо ложных сообщений о минировании крупных объектов в Харькове. Клиента Шадрина подозревают в трех из них (эти "минирования" произошли 6, 7 и 8 мая).

По словам юриста, прокуратура уже обжаловала назначенную судом меру пресечения. Вероятнее всего, сторона защиты сделает то же самое.

Напомним, ранее в Житомире эвакуировали около 200 человек с трех вокзалов из-за угрозы взрыва. Полицейские проверили железнодорожный вокзал, автовокзал и автостанцию.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах правоохранители задержали мужчину, который также сообщил о ложном минировании железнодорожного вокзала города.

В свою очередь Министерство внутренних дел инициировало ужесточение ответственности за подобные сообщения. Подробнее смотрите в сюжете:

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