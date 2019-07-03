Одессу захлеснула волна минирований: в полиции рассказали, кто и почему

Большинство лжеминеров — мужчины в возрасте от 20 до 60 лет

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

С начала года Одессу буквально захлестнуло волной сообщений о ложных минированиях. Только вчера в течение дня в полицию поступали сообщения о заминировании почти двух десятков зданий, среди которых суды, аэропорт, автовокзал, облсовет и даже хостел. На каждый вызов выезжали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и сотрудники ГСЧС.

В полиции "Сегодня" рассказали, что современные лжеминеры — это чаще всего взрослые мужчины, а сообщения они оставляют не только по телефону, но и присылают письма по электронной почте.

За пять месяцев 2019-го одесские правоохранители начали 137 уголовных производств по факту "заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" (ст. 259 УК Украины). При этом только в мае их было 73. За все это время правоохранителям удалось установить личности 10 злоумышленников.

"Большая часть ложных сообщений касались заминирования судов, торгово-развлекательных центров, городских клинических больниц и гостиниц города", — рассказали нам в Следственном управлении облполиции.

В 2018 году аналогичных уголовных производств было 89, а фигурантам 19-ти из них вручили уведомление о подозрении.

ПОЧТА И ГРАДУС. Правоохранители признаются: сложнее приходится в тех случаях, когда информация о заминировании приходит "на мыло".

"При поступлении угроз по электронным адресам правоохранительным органам значительно сложнее установить людей, совершающих эти преступления, потому что для их раскрытия необходимо время, обязательное привлечение работников киберполиции, проведение соответствующих судебных экспертиз", — поясняют в следственном управлении.

Тем не менее это не значит, что виновника не найдут. Отыщут и накажут по закону, ведь борьба с такими "террористами" находится на постоянном контроле руководства управления.

К слову, по статистике правоохранителей, подавляющее большинство минеров — мужчины в возрасте от 20 до 60 лет, которые действовали из хулиганских побуждений или в состоянии алкогольного опьянения.

По словам аналитика общественной организации "Оберег", которая помогает силовикам противостоять проявлениям сепаратизма и терроризма, Вадима Лабаса, обычно, цель лжеминеров — посеять панику и хаос среди населения.

"То есть для накала страстей и перехода людей из сознательного состояния в эмоциональное, — уточняет наш собеседник. — Много сообщений поступает с оккупированных территорий или самой Российской Федерации".

Лабас считает, что именно местоположение минера и развитие технологий сегодня являются основной трудностью на пути оперативного раскрытия преступления. А количеству дел, по его словам, удивляться не стоит.

"По закону каждое подобное сообщение должно отрабатываться, и даже если полиция понимает, что это фейк, она обязана все проверить во избежание трагических последствий", — добавил Лабас.

За сообщение — за решетку

В нашей стране уже не раз поднимали вопрос о том, что ответственность за ложные сообщения о минировании необходимо усилить. Сейчас, согласно статье 259 Уголовного кодекса Ук­раины, злоумышленников ждет два варианта наказания: лишение свободы на срок от двух до шести лет, если подозреваемый оставляет заведомо ложное сообщение о минировании в первый раз, и лишение свободы на срок от четырех до восьми лет за те же действия, совершенные повторно.

Напомним, в мае полицейские задержали 65-летнего жителя поселка Ширяево, который "заминировал" местное отделение банка. Так он решил отомстить финучреждению за то, что ему там якобы насчитали большой долг. Правоохранители задержали его уже на следующий день после случившегося и отправили в изолятор временного содержания.

Как сообщалось, правоохранители Харьковской области в ходе специальной операции на территории Киева задержали двух жителей столицы, подозреваемых в рассылке через Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности в Харькове.

Тем временем, в Киеве неизвестные сообщили о минировании всех детсадов, родители забирают малышей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах правоохранители задержали мужчину, который также сообщил о ложном минировании железнодорожного вокзала города.

В свою очередь Министерство внутренних дел инициировало ужесточение ответственности за подобные сообщения. Подробнее смотрите в сюжете:

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