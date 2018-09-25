Мощный пожар в Харькове: один человек погиб, еще один оказался в больнице

Сегодня, 12:19

Сообщение о пожаре спасатели получили в 4:37

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

В Московском районе Харькова утром 25 сентября произошел пожар, во время которого погибла человек, и еще один оказался в больнице. Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно, сообщение о пожаре по улице Ивана Зарудного спасатели получили в 04:37. Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС выяснили, что 69-летний хозяин дома заметил, что горит пристройка и попытался самостоятельно ее потушить.

Вскоре пламя распространилось на коридор и чердак дома, и лишь после этого соседи вызвали спасателей. К моменту приезда четырех экипажей ГСЧС общая площадь пожара составляла уже более 100 квадратных метров.

В коридоре пожарные нашли мужчину с сильными ожогами, эвакуировали его из опасной зоны и передали медикам. В ходе дальнейшей разведки было обнаружено тело женщины 1951 года рождения. Комната была полностью задымлена и погибшая, вероятно, отравилась угарным газом.

Спустя 40 минут после вызова пожарным удалось остановить распространение огня, а в 07:52 – полностью ликвидировали его. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Не так давно в селе Оженин Ровенской области в частном одноэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Погибли двое детей: мальчик 2011 года рождения и девочка 2012 года рождения. Дети были двоюродными братом и сестрой. 

Кроме того, в Днепре в результате пожара в частном одноэтажном доме погибли два человека: мужчина и женщина 1956 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области во время пожара погиб 73-летний пенсионер.  Житель села Погореловка, сжигал мусор на открытой территории. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву и начался сильный пожар. 
Харьков, пожар, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "Мощный пожар в Харькове: один человек погиб, еще один оказался в больнице". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

На Подоле в Киеве с жилого дома сорвало крышу

Сегодня, 10:47

Спасатели срезали часть опасной конструкции

Запад

Скриншот

В Хмельницкой области во время борьбы с мощным пожаром погиб спасатель

Вчера, 18:10

Тушить возгорание деревообрабатывающего цеха выехали 14 машин и почти 60 спасателей
Загрузка...

Другие регионы

Скриншот

В центре Винницы произошел масштабный пожар

Вчера, 16:38

В городском парке отдыха загорелось бывшее помещение игровых автоматов

Другие новости

Фото: Информатор

Впервые в Киеве все желающие могли на время стать пожарными

Вчера, 13:20

В городе провели фестиваль "Игры огнеборцев"
Загрузка...