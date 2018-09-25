Мощный пожар в Харькове: один человек погиб, еще один оказался в больнице

В Московском районе Харькова утром 25 сентября произошел пожар, во время которого погибла человек, и еще один оказался в больнице. Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно, сообщение о пожаре по улице Ивана Зарудного спасатели получили в 04:37. Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС выяснили, что 69-летний хозяин дома заметил, что горит пристройка и попытался самостоятельно ее потушить.

Вскоре пламя распространилось на коридор и чердак дома, и лишь после этого соседи вызвали спасателей. К моменту приезда четырех экипажей ГСЧС общая площадь пожара составляла уже более 100 квадратных метров.





В коридоре пожарные нашли мужчину с сильными ожогами, эвакуировали его из опасной зоны и передали медикам. В ходе дальнейшей разведки было обнаружено тело женщины 1951 года рождения. Комната была полностью задымлена и погибшая, вероятно, отравилась угарным газом.

Спустя 40 минут после вызова пожарным удалось остановить распространение огня, а в 07:52 – полностью ликвидировали его. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Не так давно в селе Оженин Ровенской области в частном одноэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Погибли двое детей: мальчик 2011 года рождения и девочка 2012 года рождения. Дети были двоюродными братом и сестрой.

Кроме того, в Днепре в результате пожара в частном одноэтажном доме погибли два человека: мужчина и женщина 1956 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области во время пожара погиб 73-летний пенсионер. Житель села Погореловка, сжигал мусор на открытой территории. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву и начался сильный пожар.