В Ровенской области в жилом доме вспыхнул пожар: погибли двое детей

В селе Оженин Ровенской области в частном одноэтажном жилом доме вспыхнул пожар, погибли двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

На момент прибытия спасателей, деревянные крыша и перекрытия здания уже обвалились. Огонь также уничтожил вещи домашнего обихода и две тонны сена. К тушению пожара были привлечены две единицы техники ГСЧС и 10 человек личного состава спасателей.

В результате пожара погибли двое детей: мальчик 2011 года рождения и девочка 2012 года рождения. Дети были двоюродными братом и сестрой. По предварительным данным, причиной возгорания стали игры детей с огнем.

Не так давно в Днепре в результате пожара в частном одноэтажном доме погибли два человека: мужчина и женщина 1956 года рождения.

Также мы писали, что в Ужгороде 7 августа в многоэтажном жилом доме на ул. Можайского произошел пожар. Пожарные спасли из горящей квартиры двоих детей.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области во время пожара погиб 73-летний пенсионер. Житель села Погореловка, сжигал мусор на открытой территории. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву и начался сильный пожар