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На детском пляже в Харьковской области нашли опасную бактерию

10 июня, 14:32

Медики пообещали обозначить опасные для купания места на интерактивной карте

Фото: Данил Павлов

В Харьковской области во время обследования детского пляжа на реке Балаклейка были обнаружены бактерии, которые несут опасность для отдыхающих. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

По данным специалистов, в ходе проверки было обнаружены лактопозитивные бактерии кишечной палочки. Также эпидемиологи отмечают, что, как и в прошлом году, все нежелательные для купания места будут отмечены на интерактивной карте.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Одессе уже готовят пляжи к курортному сезону. Спецкомиссия обследует побережье, а водолазы проверяют морское дно.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.


Также мы писали о "пляжном спецназе", который был создан мэрией Одессы для борьбы с невыполнением арендаторами требований городской власти, а также за состоянием побережья.

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Тег дети, пляж, харьковская область, инфекция, бактерия

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