В харьковской речушке обнаружили опасную свалку дохлой птицы

Полиция и чиновники выясняют, кто сбросил в воду опасные отходы и от чего куры погибли

В Харьковской области в маленькую реку выбросили тонну дохлых кур. Это привело к тому, что вода была отравлена, а смрад разноситься на сотни метров.

Пока неизвестно, от чего полегла птица и кто ее выбросил в воду. Журналисты "Сегодня" встретились с местными полицейскими и чиновниками, чтобы узнать, кто может быть среди подозреваемых.

По словам местного жителя Романа Роменского в реке он заметил "огромные кучи мертвых куриных тел и неимоверный смрад разлагающихся останков" – возле моста в камышах были свалены мешки с мертвой птицей.

"Вот здесь, сюда по всему, два раза возили. Вот обратите внимание, тут огромная была куча. Это были целые куры. Предположительно – несушки. Конечно, это опасно, потому что они могли нести и вирусное заражение, и бактериальное. И любая другая опасность, которую могут представлять мертвые тела, которые не утилизировали должным образом", – подчеркнул мужчина.

Первым на опасную находку отреагировал местный депутат – он вызвал специалистов и информировал районные власти.

"По моему субъективному мнению, около 200 мешков. И что больше всего возмущает, что именно в воду выбросили. Наше коммунальное предприятие СалтовВодоканал предоставило технику, людей. МЧСники, ветеринарная служба, все появились, все отработали хорошо", – рассказал Андрей Лебеденко, депутат Старосалтовского поселкового совета.

За сутки после обнаружения все было убрано. Чтобы обеззаразить место, где находилась свалка дохлой птицы, землю и реку засыпали дезинфицирующим средством. Кур сожгли в специальной яме здесь же, на берегу Хотомельки, потом их останки закопали, а технику обработали специальным раствором.

"Мало ли что, какая инфекция может быть. Обрабатывается дезинфектором, который убивает особо опасные инфекции", – добавил Роман Роменский.

Хотомелька – небольшая река, ее длина всего 12 километров, но она впадает в Северский Донецк – главную водную артерию Восточной Украины. Из него берут воду Харьков и значительная часть Донецкой и Луганской областей.

В полиции открыли уголовное производство по статье "загрязнение земель", а следователи рассказали, что виновников в первую очередь ищут среди больших фермерских хозяйств района.

"На мешках была маркировка из-подо корма для курей. Нам известно, что на территории Волчанского района есть два фермерских хозяйства, которые занимаются выращиванием курей. На эти предприятия уже направлены соответствующие запросы", – заверил Андрей Поляков, старший следователь Волчанского отдела Нацполиции Харьковской области.

Какой ущерб нанесла незаконная свалка окружающей среде и от какой именно инфекции погибла птица, сейчас выясняют эксперты. В районе не исключают и самого страшного – птичьего гриппа. Впрочем, говорят, что поделать ничего не могут.

"Какими-то медикаментозными, ветеринарными мерами мы там уже ничего не можем сделать. Просто обычные камыши, они сами способствуют очищению этих всех, которые там обнаружены, нечистоты", – объяснила Наталья Гордиенко, заместитель главы Волчанской РГА.

Сегодня пробы воды из Хотомельки возьмут специалисты лабораторного центра. О том, что обнаружат, они сообщат через пять дней. А пока что местным жителям советуют держаться подальше от речки.

Напомним, Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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