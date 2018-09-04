Ночной взрыв в Харькове: полиция задержала подозреваемого

В Харькове правоохранители задержали мужчину, причастного к ночному взрыву на бульваре Жасминова. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

33-летнего уроженца Луганской области задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы совершения преступления.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет заключения. Следственные действия продолжаются", – добавили правоохранители.

Напомним, ночью 4 сентября в Харькове возле одного из домов на бульваре Жасминовый прогремел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого был ранен 30-летний мужчина. Пострадавший с осколочными ранениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, ранее в городе Мерефа Харьковской области во дворе жилого дома взорвалось самодельное взрывное устройство. Как сообщили в пресс-службе полиции области, инцидент произошел 2 сентября около 23:30.