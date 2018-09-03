В Николаевской области в результате взрыва погиб мужчина

Сегодня, 17:18

Причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с гранатой

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В городе Первомайск в Николаевской области в частном гараже прогремел взрыв, погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

По предварительным данным, причиной взрыва стало неосторожное обращение с ручной гранатой. В результате происшествия погиб мужчина 1972 года рождения.

Напомним, ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина и пострадала женщинаМужчина погиб на месте инцидента. Женщина на момент взрыва тоже находилась в помещении, но ей повезло больше – она отделалась телесными повреждениями. 

Кроме того, в одном из сел Глобинского района Полтавской области мужчина бросил во двор дома соседки гранату и сам пострадал от взрыва.

Также возле Ровно на территории гостиничного комплекса в селе Колоденка прогремел взрыв. Как оказалось, со стороны автодороги неизвестные бросили на территорию парковки гранату РГД-5.
взрыв, граната, жертва, николаевская область

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: ГУНП в Запорожской области

Пытался убить брата: в Запорожской области экс-боец ООС взорвал гранату

17 Августа, 15:50

Правоохранители уже задержали мужчину

Происшествия

kyiv.gp.gov.ua

В Киеве иностранец пытался взорвать бывшую сожительницу

27 Августа, 21:45

Граната была приведена в боевую готовность и могла взорваться во время открытия двери
Загрузка...

Харьков

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Харькове возле жилого дома нашли боевую гранату

8 Августа, 11:27

Боеприпас заметили в цветочной клумбе

Днепр

Фото: Информатор

В Днепре по улицам бегал мужчина с гранатой без чеки: появились фото и видео

6 Августа, 10:21

Знакомый "пошутил" над днепрянином, сунув ему в руки гранату и выдернул чеку
Загрузка...