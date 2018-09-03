В Николаевской области в результате взрыва погиб мужчина

В городе Первомайск в Николаевской области в частном гараже прогремел взрыв, погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

По предварительным данным, причиной взрыва стало неосторожное обращение с ручной гранатой. В результате происшествия погиб мужчина 1972 года рождения.

Напомним, ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина и пострадала женщина. Мужчина погиб на месте инцидента. Женщина на момент взрыва тоже находилась в помещении, но ей повезло больше – она отделалась телесными повреждениями.

Кроме того, в одном из сел Глобинского района Полтавской области мужчина бросил во двор дома соседки гранату и сам пострадал от взрыва.

Также возле Ровно на территории гостиничного комплекса в селе Колоденка прогремел взрыв. Как оказалось, со стороны автодороги неизвестные бросили на территорию парковки гранату РГД-5.