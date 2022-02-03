Новый Коля? В Харькове блогер гонял по городу на огромной скорости (видео)

В последнее время Харьков получил плохую славу из-за значительного количества резонансных ДТП

Блогер и ранее был замечен в нарушении ПДД. Коллаж "Сегодня"

В Харькове, где недавно произошло несколько резонансных ДТП, блогер Денис Поветкин на большой скорости гонял по центральным частям города.

Видео гонки опубликовал паблик Харьков тут.

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Детали инцидента

"Уроки неправильного вождения автомобиля харьковского блогера Дениса Поветкина. К сожалению, многие специально нарушают – ведь это контент для социальных сетей, качнуть копов", – говорится в сообщении.

К сожалению, такая езда приводит рано или поздно к ДТП.

"Будьте осторожны", – добавили в паблике.

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Блогер Денис Поветкин и ранее был замечен в нарушении ПДД. Так, недавно он выложил, как на автомобиле ехал по рельсам. На видео, размещенных в ряде харьковских Telegram-каналов, мужчина оправдывает свои действия тем, что он "спешит на работу". Также он был замечен в езде за скорой через двойную сплошную и других нарушениях. Парня не пугает, что совсем недавно в городе произошло несколько жутких ДТП.

Так, в Харькове помнят резонансное ДТП с участием Коли Харьковского, где водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Он ехал на красный свет светофора. Оба автомобиля буквально разорвало на части.

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Авария с мажором из Харькова

26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове столкнулись Chevrolet Aveo и Infiniti . За рулем элитной иномарки был 16-летний парень, который ехал на красный сигнал светофора.

. За рулем элитной иномарки был 16-летний парень, который ехал на красный сигнал светофора. Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей . На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.

. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте.

После ДТП 16-летний водитель и три пассажира Infiniti – двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка попали в больницу. Пока водитель-подросток был на госпитализации, он заявил копам, что его авто якобы угнали.

Экспертиза показала, что на момент ДТП Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.

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