Справедливо? 16-летнему мажору из Харькова избрали меру пресечения

Он устроил смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек и еще трое пострадали

16-летнему мажору избрали меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 28 октября, в Киевском районном суде Харькова избрали меру пресечения 16-летнему Николаю Харьковскому, который устроил жуткое ДТП. Его арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Об этом "Сегодня" сообщает с места события.

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Детали меры пресечения

Меру пресечения 16-летнему мажору избрали в Киевском районном суде Харькова. Его арестовали на 60 суток без права внесения залога.

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