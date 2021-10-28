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Справедливо? 16-летнему мажору из Харькова избрали меру пресечения

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
28 октября, 11:25
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Он устроил смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек и еще трое пострадали
16-летнему мажору избрали меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"
16-летнему мажору избрали меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 28 октября, в Киевском районном суде Харькова избрали меру пресечения 16-летнему Николаю Харьковскому, который устроил жуткое ДТП. Его арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Об этом "Сегодня" сообщает с места события.

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Детали меры пресечения

Меру пресечения 16-летнему мажору избрали в Киевском районном суде Харькова. Его арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Что известно о ДТП?

  • В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
  • Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работало несколько бригад скорой помощи.
  • Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Отметился стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
  • В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
  • Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
  • Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
  • На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.

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