Ножом в грудь: в Харькове женщина пыталась убить бывшего мужа

Мужчина после полученных травм в тяжелом состоянии находится в реанимации

В Первомайском районе Харькова женщина после ссоры набросилась на бывшего мужа с ножом. Мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Установлено, что в тот день мужчина вместе с бывшей женой находился в гостях у своего брата. Компания отдыхала и употребляла алкоголь. Между бывшими супругами возникла ссора, в результате которой женщина схватила нож и нанесла бывшему мужу удары в область грудной клетки", – рассказали в полиции.

В результате инцидента 43-летнего мужчину с колото-резаными ранами грудной клетки госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении, состояние его здоровья тяжелое.

44-летнюю женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет", – добавили в полиции.

Напомним, ранее эксперт объяснил, с чем связан резкий рост тяжких преступлений в Украине.

Также мы писали о том, что с начала 2018 года в Украине было совершено 4 тысячи 465 умышленных убийств. Среди этих случаев было зафиксировано 817 очевидных умышленных убийств.