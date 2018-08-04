Диффузия насилия: эксперт объяснил, с чем связан резкий рост тяжких преступлений в Украине

Сегодня, 08:30

В Украинском институте исследования экстремизма назвали основные причины процветания насилия в стране

Фото: pixabay
Фото: pixabay

За последние четыре года в Украине участилось количество случаев проявления экстремизма. Стоит вспомнить многочисленные акции с применением насилия, например, захват здание Харьковского горсовета в конце июня, или же убийства и запугивания чиновников, представителей общественных организаций. Резонансные события последней недели, в течение которой были убиты чиновник горсовета Сум Анатолий Жук, ветеран АТО и общественный активист в Бердянске Виталий Олешко, а также совершено покушение на убийство чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк – показывают, что применение насилия в качестве решения определенных задач, используется украинцами все чаще.

И речь не только о громких политических или околополитических преступлениях. Количество тяжких преступлений на бытовом уровне тоже не уменьшается. К примеру жестокое убийство солдата в Харьковской области двумя сослуживцами. Или убийство должником женщины в Одесской области. Или же, что еще более ужасно – убийство сыном своей матери в Киеве. И все это – лишь за истекшую неделю с небольшим.

Эксперты Украинского института исследования экстремизма связывают диффузию насилия, в основном, с началом боевых действий на Востоке Украины. Но есть несколько факторов, которые, если не порождают насилие, то, по крайней мере, держат "градус накала" в обществе на достаточно высоком уровне.

Добиваются желаемого

Люди увидели, что с использованием насилия можно добиваться желаемого и стали делать это все чаще для достижения своих, временами даже мелких бытовых целей. Этот тезис подтвердил в комментарии сайту "Сегодня" заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

По его мнению, популяризация насилия как метода решения проблем является главной причиной экстремистских настроев в обществе. Кроме того, он отмечает, что подобная напряженная ситуация также поддерживается в стране искусственно.

"В этом заинтересованы некоторые украинские политические силы. Они используют патриотические чувства граждан и насилие для достижения своих целей или для того, чтобы нивелировать влияние своих оппонентов", – считает эксперт.

Влияют на процветание насилия и внешнеполитические силы, которые по мнению замдиректора центра, также вносят свою лепту.

Источник питания для СМИ

По мнению Богдана Петренко, масла в огонь подливают средства массовой информации, которые гиперболизируют случаи насилия и таким образом поддерживают напряжение в обществе.

"Угрозы еще более раздуты, чем они есть на самом деле. Повестка дня в СМИ отличает от того, что есть в обществе", – говорит Богдан Петренко.

По мнению специалиста центра экстремизма, государство должно реагировать на все проявления экстремизма в общества и пресекать их, чтобы другим было не повадно. Кроме того, никто не снимает с государства функцию защитника своих граждан.

"Государство должно гарантировать людям безопасность, иначе эту нишу заполнят нелегальные силы", – дополняет эксперт.

Эксперт убежден, что необходимо приниматься шаги по просвещению граждан, чтобы люди возвращались к диалогу в процессе решения проблем. Сюда должны подключится учебные заведения, СМИ, реклама, культура, которые должны "героизировать диалог" и доступно объяснять людям, что насилие лишь порождает насилие, а не решает проблемы.

Напомним, что в деле убийства "Сармата" задержаны четверо подозреваемых. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста и назвал главную причину и мотив убийства – это бизнес-интересы.

Подозреваемый в покушении на убийство Екатерины Гандзюк также задержан. Мера пресечения ему будет избрана вскоре.

Что касается убийства чиновника Анатолия Жука в Сумах, то продолжаются следственные действия и мотивы убийства пока что не ясны. 

Относительно еще трех резонансных убийств, о которых было сказано выше, то все виновники задержаны и понесут наказание после приговора суда.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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