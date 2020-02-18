Обвал в центре Харькова: появилось видео инцидента

На ролике видно, что балкон обвалился в доли секунды

Момент обрушения балкона Художественного музея в центре Харькова попал на видео. Ролик был снят на регистратор автомобиля, проезжавшего мимо места происшествия.

На кадрах съемки можно увидеть, что тяжелый элемент здания рухнул в одно мгновение и то, что никто не пострадал – счастливый случай.

В то же время, стоит напомнить, что, по словам директора музея, трещины на балконе здания, которое является памятником архитектуры, заметили еще осенью, однако никаких мер не приняли – возможное место падения всего лишь оградили предупредительной лентой.

Напомним, ранее масштабное обрушение произошло в Дрогобыче: там рухнула часть жилого дома, под обломками погибли восемь человек.

Жертвами трагедии стала почти целая семья: 64-летняя бабушка, ее 21-летняя внучка и пятилетний внук, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.

Отметим, что Дрогобычский районный суд уже определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, которые были задержаны после обвала дома в Дрогобыче.

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