Смертельное ДТП в Харьковской области: столкнулись легковушка и рейсовый автобус

На момент аварии в салоне автобуса находились 50 пассажиров

Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харьковской области столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Водитель легкового автомобиля погиб, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Жуткая авария произошла 17 июня около 1:05 на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" в Валковском районе. Там столкнулись Geely CK под управлением 24-летнего водителя и автобус Scania, за рулем которого находился 61-летний мужчина. Как выяснилось, иномарка двигалась в направлении города Валки и выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с автобусом.

Фото: ГУНП в Харьковской области

Также известно, что автобус следовал по маршруту "Каменск-Шахтинский-Киев". На момент столкновения в салоне находились 50 пассажиров. Ни они, ни водитель автобуса в аварии не пострадали. Водитель Geely погиб.

"Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины" – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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